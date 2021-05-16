Безус забив двічі і допоміг «Генту» перемогти «Остенде»

Один з голів Роман забив з пасу Яремчука.

Український півзахисник «Генту» Роман Безус привів «Гент» до перемоги у матчі з «Остенде» 4:0 в 4-у раунді Ліги Жупіле, повідомляє Укрінформ.

Безус забив на 20-й і 66-й хвилинах матчу. В моменті з першим голом півзахиснику асистував співвітчизник Роман Яремчук.

Всього на рахунку Безуса вже п'ять голів в чемпіонаті Про Ліги і шість у всіх турнірах. Також на рахунку Романа шість результативних передач.

Нагадаємо, «Гент» вийшов на перше місце в плей-офф за вихід в Лігу конференцій. Боротьбу за єврокубки також веде «Мехелен» Мар'яна Шведа.

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