Малиновський – найрезультативніший футболіст Європи за останні 8 тижнів
Укрінформ
В останніх 10 матчах чемпіонату Італії український хавбек забив 6 голів і віддав 9 результативних передача.
Український півзахисник клубу італійської Серії А «Аталанти» Руслан Малиновський став найрезультативнішим футболістом Європи в період з 21 березня по 15 травня, повідомляє ua.tribuna.com.
В останніх 10 матчах чемпіонату Італії він забив 6 голів і віддав 9 результативних передача.
Малиновський одноосібно очолив гонку асистентів Серії А - 12 гольових передач.
Як повідомляв Укрінформ, Малиновський вже два місяці поспіль стає кращим футболістом «Аталанти».
Фото: Getty Images