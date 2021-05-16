Малиновський – найрезультативніший футболіст Європи за останні 8 тижнів

В останніх 10 матчах чемпіонату Італії український хавбек забив 6 голів і віддав 9 результативних передача.

Український півзахисник клубу італійської Серії А «Аталанти» Руслан Малиновський став найрезультативнішим футболістом Європи в період з 21 березня по 15 травня, повідомляє ua.tribuna.com.

В останніх 10 матчах чемпіонату Італії він забив 6 голів і віддав 9 результативних передача.

Малиновський одноосібно очолив гонку асистентів Серії А - 12 гольових передач.

Як повідомляв Укрінформ, Малиновський вже два місяці поспіль стає кращим футболістом «Аталанти».

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