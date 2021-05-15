Серія А: гол і пас Малиновського допомогли «Аталанті» обіграти «Дженоа»

Клуб з Бергамо посідає друге місце, випереджаючи «Мілан» на 3 очки.

В матчі 37-го туру чемпіонату італійської Серії А «Аталанта» (Бергамо) перемогла на виїзді «Дженоа» 4:3, передає Укрінформ.

Гості вийшли вперед на 9-й хвилині – після пасу українського півзахисника Руслана Малиновського м’яч забив Сапата. На 26-й хвилині Малиновський вже сам відзначився голом. А наприкінці першого тайму Госенс довів перевагу «Аталанти» до 3:0.

Після перерви забивали вже обидві команди. У «Дженоа» відзначилися Шомуродов (двічі) і Пандєв, а гол гостей в активі Пашалича.

Цього сезону в Серії А Малиновський зіграв в 35 матчах, забив 8 голів і віддав 12 результативних передач. Крім цього, гравець збірної України відзначається результативною дією в 10 поспіль матчі чемпіонату Італії.

Топ-4 Серії А: 1.«Інтер» - 88 (36), 2.«Аталанта» - 78 (37), 3.«Мілан» - 75 (36), 4.«Наполі» - 73 (36).