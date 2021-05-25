Де Дзербі очолив донецький «Шахтар»
Укрінформ
Новим головним тренером футбольного клубу «Шахтар» (Донецьк) став Роберто Де Дзербі.
Як повідомляє офіційний сайт «гірників», контракт розрахований на два роки, передає Укрінформ.
Де Дзербі став 34-м головним тренером в історії «Шахтаря». Попередньою командою італійського фахівця був «Сассуоло», з яким він працював до кінця сезону-2020/21.
Раніше він також тренував «Дарфо Боаріо», «Фоджу», «Палермо» і «Беневенто».
«Сассуоло» під керівництвом 41-річного Де Дзербі посів восьме місце в серії А. Спеціаліст замінив в «Шахтарі» португальця Луїша Каштру.
Фото: shakhtar.com