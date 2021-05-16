У «гірників» буде найвищий рейтинг у відборі.

«Шахтар» буде сіяним в обох раундах кваліфікації Ліги чемпіонів, повідомляє Укрінформ.

Вчора «Порту» забезпечив собі друге місце в чемпіонаті Португалії і вихід в групу Ліги чемпіонів. У кваліфікації від Португалії зіграє «Бенфіка», яка не впливає на позицію Шахтаря при посіві.

Віце-чемпіон України має більш високий рейтинг, ніж всі його потенційні суперники, серед яких поки відомі тільки «Селтік» і «Галатасарай».

«Шахтар» зіграє в кваліфікації Ліги чемпіонів вперше з 2016 року. У сезоні 2020/21 «гірники» поступилися чемпіонським титулом «Динамо».

Нагадаємо, сезон 2021/22 «Шахтар» почне під керівництвом нового головного тренера. Очікується, що Луїша Каштру замінить італієць Роберто Де Дзербі.

Фото: shakhtar.com