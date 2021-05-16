Після «Шахтаря» Каштру може продовжити кар’єру в Катарі

Водночас португальський тренер чекає пропозицій від європейських клубів.

Колишній головний тренер «Шахтаря» Луїш Каштру отримав хорошу в фінансовому плані пропозицію з Катару. За інформацією журналіста Ніколо Скіри, сам португалець чекає варіантів з роботою в Європі.

Каштру залишив «Шахтар» на початку тижня після двох років роботи. У першому сезоні він виграв з «гірниками» чемпіонат України, а також дійшов до півфіналу Ліги Європи.

Минулого сезону «Шахтар» під керівництвом Каштру не виграв жодного трофея. Донецький клуб програв чемпіонський титул «Динамо» вперше з 2016 року.

Як повідомляв Укрінформ, новим головним тренером «Шахтаря» стане Роберто Де Дзербі з клубу італійської Серії А «Сассуоло». «Гірники» вже домовилися з італійцем про дворічний контракт.