Луїш Каштру офіційно залишає ФК «Шахтар»

Донецький футбольний клуб «Шахтар» офіційно підтвердив те, що Луїш Каштру йде з посади головного тренера.

Відбулася зустріч між Каштру та генеральним директором "гірників" Сергієм Палкіним. Португальцю подарували футболку з номером 84 (стільки офіційних матчів під його керівництвом провів «Шахтар») та пам'ятний сувенір, повідомляє пресслужба донецького клубу.

Каштру підписав дворічну угоду з донеччанами улітку 2019 року, прийшовши на зміну своєму земляку Пауло Фонсеці.

Під керівництвом Каштру «Шахтар» став чемпіоном України у сезоні-2019/2020. Минулого року команда вийшли до півфіналу Ліги Європи.

Загалом у 84-х матчах під керівництвом Луїша Каштру «Шахтар» здобув 51 перемогу і 16 раз зіграв унічию. Команда забила 168 м'ячів.

Фото: shakhtar.com.