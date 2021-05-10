«Шахтар» найближчим часом очолить Роберто Де Дзербі

Італійський тренер укладе угоду на два роки.

Головний тренер «Сассуоло» Роберто Де Дзербі близький до того, щоб підписати дворічний контракт з донецьким «Шахтарем», повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

«Гірники» запропонували 41-річному італійцю угоду до 2023 року, а контракт підпишуть вже під час найближчих переговорів. Де Дзербі замінить в «Шахтарі» Луїша Каштру, який пропрацював в донецькому клубі два сезони, змінивши в 2019 році Пауло Фонсеку.

Де Дзербі мав запрошення від «Ліона» і «Фіорентини», проте «Гірники» запропонували італійському тренеру високу заробітну плату - близько трьох мільйонів євро за сезон.

В «Сассуоло» Роберто працює з 2018 року, а раніше він очолював «Фоджу», «Палермо» і «Беневенто». «Шахтар» може стати першим закордонним клубом у тренерській кар'єрі Де Дзербі.

«Гірники» в нинішньому сезоні посіли друге місце чемпіонату України. «Сассуоло» займає восьму сходинку Серії А.

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