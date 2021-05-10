«Шахтар» найближчим часом очолить Роберто Де Дзербі

«Шахтар» найближчим часом очолить Роберто Де Дзербі

Укрінформ
Італійський тренер укладе угоду на два роки.  

Головний тренер «Сассуоло» Роберто Де Дзербі близький до того, щоб підписати дворічний контракт з донецьким «Шахтарем», повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

«Гірники» запропонували 41-річному італійцю угоду до 2023 року, а контракт підпишуть вже під час найближчих переговорів. Де Дзербі замінить в «Шахтарі» Луїша Каштру, який пропрацював в донецькому клубі два сезони, змінивши в 2019 році Пауло Фонсеку.

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Де Дзербі мав запрошення від «Ліона» і «Фіорентини», проте «Гірники» запропонували італійському тренеру високу заробітну плату - близько трьох мільйонів євро за сезон.

В «Сассуоло» Роберто працює з 2018 року, а раніше він очолював «Фоджу», «Палермо» і «Беневенто». «Шахтар» може стати першим закордонним клубом у тренерській кар'єрі Де Дзербі.

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«Гірники» в нинішньому сезоні посіли друге місце чемпіонату України. «Сассуоло» займає восьму сходинку Серії А.

Фото: Getty Images

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