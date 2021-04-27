«Шахтар» запропонував Де Дзербі чотири мільйони євро на рік

Зараз італієць заробляє 1,1 мільйона євро.

За інформацією журналіста Ніколо Скіри «Шахтар» продовжує працювати над запрошенням головного тренера «Сассуоло» Роберто Де Дзербі, повідомляє Укрінформ.

«Гірники» запропонували італійському фахівцеві контракт до 2023 року з зарплатою в чотири мільйони євро за сезон. Зараз італієць заробляє 1,1 мільйона євро в «Сассуоло».

Переговори між «Шахтарем» і Де Дзербі стартували в квітні. Сам тренер розглядає варіант з новим місцем роботи.

Де Дзербі очолив «Сассуоло» в 2018 році. У нинішньому сезоні «нероверді» займають восьме місце в Серії A після 33-х турів.

Контракт головного тренера «гірників» Луїша Каштру розрахований до кінця поточного сезону, але інформації про його можливе продовження не надходило.

Нагадаємо, в нинішньому сезоні «Шахтар» втратив статус чемпіона України, а раніше припинив боротьбу за перемогу в національному Кубку і Лізі Європи.

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