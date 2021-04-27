Київське «Динамо» може запросити до себе Джанлуїджі Буффона - ЗМІ

Київський футбольний клуб "Динамо" розглядає можливість запросити до команди 43-річного італійського воротаря Джанлуїджі Буффона.

Про це повідомляє з CalcioMercato.com із посиланням на Tuttosport.

Чинна угода голкіпера з туринським "Ювентусом" розрахована до літа нинішнього року.

Окрім "Динамо", інтерес до Буффона виявляють грецький "Олімпіакос", німецький "Айнтрахт" (Франкфурт), португальський "Спортинг" і турецький "Галатасарай".

Додамо, що нинішнього сезону Джанлуїджі провів за "Ювентус" 12 матчів у всіх турнірах. Воротар пропустив 7 м'ячів і 6 поєдинків відстояв "на нуль".

Фото: Getty Images.