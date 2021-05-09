«Шахтар» повідомив Каштру, що з ним не продовжать контракт

«Гірники» мають намір запросити Де Дзербі.

Керівництво донецького «Шахтаря» вирішило не продовжувати контракт зі своїм головним тренером Луїшем Каштру, повідомляє Record, передає Укрінформ. У клубі вже повідомили португальцю про своє рішення.

Контракт Каштру з «гірниками» розрахований до червня 2021 року. Він підписав дворічну угоду з донеччанами влітку 2019 року, прийшовши на зміну Пауло Фонсеки.

Під керівництвом португальця «Шахтар» став чемпіоном України 2019/20, а в цьому сезоні залишився без будь-яких трофеїв. У минулому році «гірники» також вийшли в півфінал Ліги Європи, де поступилися «Інтеру» (0:5).

На даний момент відомо про предметний інтерес віце-чемпіона чемпіонату України до італійського тренера Роберто Де Дзербі, який очолює «Сассуоло». Також «Шахтар» пов'язували з коучем «Наполі» Дженнаро Гаттузо.

Нагадаємо, в останньому турі чемпіонату України команда Каштру зіграє з «Інгульцем». Старт сьогодні о 17:00. Незалежно від результату матчу «гірники» фінішують другими, поступившись чемпіонство «Динамо».

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