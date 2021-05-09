«Динамо» перемогло «Колос» на фініші футбольного чемпіонату УПЛ

Чемпіони України серед клубів Прем'єр-ліги - футболісти київського «Динамо» успішно провели у неділю і свій останній матч нинішньої першості.

У 26-у турі кияни перемогли у гостях ковалівський «Колос» - 3:0, передає Укрінформ.

М'ячі на стадіоні «Колос» забили Денис Гармаш (45-та хвилина), Микола Шапаренко (57) та Віталій Миколенко (65).

Результати інших поєдинків 26-го туру:

«Зоря» (Луганськ) - «Олександрія» - 2:1

Голи: Олександр Гладкий (63), Данило Алефіренко (73) - Роман Вантух (86);

«Маріуполь» - «Десна» (Чернігів) - 4:1

Олег Очеретько (59), Данило Сікан (62, 76), Артем Бондаренко (85) - Юхим Конопля (44);

«Минай» - «Ворскла» (Полтава) - 1:2

Олексій Хахльов (7, з пенальті) - Ібрагім Кане (14), Владислав Кулач (41, з пенальті).

Заключні три матчі чемпіонату стартують сьогодні о 17.00. Донецький «Шахтар» зустрінеться з «Інгульцем» (транслюватиме телеканал «Футбол 1»), «Дніпро-1» - із львівським «Рухом» («Уніан-ТБ»), а «Львів» - з донецьким «Олімпіком» («Футбол 2»).

Як повідомляв Укрінформ, усі призери 30-го чемпіонату України визначилися ще минулого туру. Це - відповідно «Динамо», «Шахтар» та «Зоря». У єврокубках також гратимуть «Колос» та «Ворскла». Прем'єр-лігу залишає «Минай».

У суперечці найкращих бомбардиров першості найбільше м'ячів (15) забив форвард «Ворскли» Владислав Кулач.

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Турнірне становище: «Динамо» - 65 очок (після 26-ти ігор), «Шахтар» - 51 (25), «Зоря» - 50 (26), «Колос» - 41 (26), «Ворскла» - 41 (26), «Десна» - 38 (26), «Олександрія» - 29 (26), «Дніпро-1» - 29 (25), «Львів» - 28 (25), «Рух» - 27 (25), «Маріуполь» - 26 (26), «Інгулець» - 26 (25), «Олімпік» - 21 (25), «Минай» - 18 (26).

У 31-у чемпіонаті української Прем'єр-ліги мають взяти участь 16 клубів.

Фото: isport.ua.