Стали відомі судді фінального матчу Кубка України з футболу

Стали відомі судді фінального матчу Кубка України з футболу

Укрінформ
Комітети Української асоціації футболу (УАФ) призначили офіційних осіб на фінальний матч Кубку України-2020/2021 між київським «Динамо» та луганською «Зорею» .

Як повідомляє офіційний сайт УАФ, зустріч на Тернопільському міському стадіоні імені Романа Шухевича обслуговуватиме 13 травня бригада на чолі з головним арбітром Юрієм Івановим (Донецька область), передає Укрінформ. 

Асистентамі арбітра працюватимуть Віктор Матяш (Донецьк) тв Семен Шлончак (Черкаси). Обов'язки четвертого арбітра виконуватиме Олександр Шандор (Львів).  Арбітр  VAR - Катерина Монзуль (Харків).

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Фінал Кубка «Динамо» - «Зоря» розпочнеться у Тернополі о 19.00.  

Фото: fcdynamo.kiev.ua.

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