Стали відомі судді фінального матчу Кубка України з футболу

Комітети Української асоціації футболу (УАФ) призначили офіційних осіб на фінальний матч Кубку України-2020/2021 між київським «Динамо» та луганською «Зорею» .

Як повідомляє офіційний сайт УАФ, зустріч на Тернопільському міському стадіоні імені Романа Шухевича обслуговуватиме 13 травня бригада на чолі з головним арбітром Юрієм Івановим (Донецька область), передає Укрінформ. Асистентамі арбітра працюватимуть Віктор Матяш (Донецьк) тв Семен Шлончак (Черкаси). Обов'язки четвертого арбітра виконуватиме Олександр Шандор (Львів). Арбітр VAR - Катерина Монзуль (Харків). Читайте також: В УПЛ дебютує друга жінка головний арбітр Фінал Кубка «Динамо» - «Зоря» розпочнеться у Тернополі о 19.00. Фото: fcdynamo.kiev.ua.