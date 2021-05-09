Стали відомі судді фінального матчу Кубка України з футболу
Укрінформ
Комітети Української асоціації футболу (УАФ) призначили офіційних осіб на фінальний матч Кубку України-2020/2021 між київським «Динамо» та луганською «Зорею» .
Як повідомляє офіційний сайт УАФ, зустріч на Тернопільському міському стадіоні імені Романа Шухевича обслуговуватиме 13 травня бригада на чолі з головним арбітром Юрієм Івановим (Донецька область), передає Укрінформ.
Асистентамі арбітра працюватимуть Віктор Матяш (Донецьк) тв Семен Шлончак (Черкаси). Обов'язки четвертого арбітра виконуватиме Олександр Шандор (Львів). Арбітр VAR - Катерина Монзуль (Харків).
Фінал Кубка «Динамо» - «Зоря» розпочнеться у Тернополі о 19.00.
Фото: fcdynamo.kiev.ua.