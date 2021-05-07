В УПЛ дебютує друга жінка головний арбітр

Анастасія Романюк судитиме матч «Львів» - «Олімпік».

На поєдинку 26-го туру УПЛ «Львів» - «Олімпік» (Донецьк) в якості головного арбітра вищої дивізіону дебютує Анастасія Романюк з Івано-Франківська, передає Укрінформ.

Анастасія Романюк нагороджена призом «Кращий арбітр першої ліги» за підсумками 2020 року. Також вона працювала на двох матчах Кубка України в цьому сезоні: «Нива» (Вінниця) - «Кристал» (Херсон) і «Ужгород» - «Буковина» (Чернівці).

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З 2015 року Анастасія Романюк арбітр категорії ФІФА. В листопаді 2020 року вона була четвертим суддею у складі української жіночої бригади арбітрів на матчі Ліги націй УЄФА Сан-Марино – Гібралтар.

Фото: УАФ