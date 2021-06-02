Угода про перехід Педріньйо в «Шахтар» майже завершена – ЗМІ

«Бенфіка» отримає за бразильця 18 мільйонів євро.

Півзахисник «Бенфіки» Педріньйо Делміно підпише з «Шахтарем» контракт на 5 років, повідомляє Record.

Угода про перехід 23-річного бразильця практично завершена. Цьому посприяла зустріч директора департаменту селекції «Шахтаря» Жозе Боту і президента португальського клубу Луїша Філіпе Вієйри.

«Гірники» заплатять за хавбека близько 18 мільйонів євро.

Як повідомляв Укрінформ, раніше ЗМІ писали, що «Бенфіка» продасть Педріньйо «Шахтарю» за 35-40 мільйонів євро.

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