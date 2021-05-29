«Шахтар» купує у «Бенфіки» бразильця Педріньйо – ЗМІ

За 23-річного універсального півзахисника «Шахтар» готовий заплатити більше 35 мільйонів євро.

«Шахтар» погодив з португальською «Бенфікою» перехід півзахисника Педріньйо Делміно, повідомляє портал iG.

Сума трансферу складе 35-40 мільйонів євро, а завершити перехід бразильця можуть вже на початку наступного тижня. Педріньйо – гравець олімпійської збірної Бразилії.

Влітку минулого року «Бенфіка» заплатила «Корінтіансу» 18 мільйонів євро за перехід Педріньйо. З тих пір хавбек забив один гол в 31 матчі «Бенфіки» у всіх турнірах.

Як повідомляв Укрінформ, новий головний тренер «Шахтаря» Роберто Де Дзербі заявив, що хотів би підписати в донецький клуб трьох гравців: захисника, півзахисника і нападника.

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