«Шахтар» купує у «Бенфіки» бразильця Педріньйо – ЗМІ
Укрінформ
За 23-річного універсального півзахисника «Шахтар» готовий заплатити більше 35 мільйонів євро.
«Шахтар» погодив з португальською «Бенфікою» перехід півзахисника Педріньйо Делміно, повідомляє портал iG.
Сума трансферу складе 35-40 мільйонів євро, а завершити перехід бразильця можуть вже на початку наступного тижня. Педріньйо – гравець олімпійської збірної Бразилії.
Влітку минулого року «Бенфіка» заплатила «Корінтіансу» 18 мільйонів євро за перехід Педріньйо. З тих пір хавбек забив один гол в 31 матчі «Бенфіки» у всіх турнірах.
Як повідомляв Укрінформ, новий головний тренер «Шахтаря» Роберто Де Дзербі заявив, що хотів би підписати в донецький клуб трьох гравців: захисника, півзахисника і нападника.
Фото: Getty Images