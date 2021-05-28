Півзахисник «Сассуоло» Локаттелі відмовився переходити в «Шахтар»

Хавбек хоче перейти в «Ювентус».

Півзахисник «Сассуоло» Мануель Локателли повідомив керівництву «нероверді», що хоче продовжити кар'єру в "Ювентусі". Хавбек збірної Італії відмовився переходити в інші клуби, в тому числі в «Шахтар», повідомляє Tuttomercatoweb, передає Укрінформ.

У підписанні Локателлі був зацікавлений новий головний тренер «Шахтаря» Роберто Де Дзербі. Повідомлялося, що «гірники» пропонували «Сассуоло» 35 мільйонів євро, півзахисникові - п'ятирічний контракт із зарплатою 3 мільйони євро в рік.

У сезоні 2020/21 Локателлі зіграв в 34 матчах «Сассуоло», забив чотири голи і віддав три результативні передачі.

Нагадаємо, що «Шахтар» продовжує вести переговори з «Сассуоло» по захиснику Марлону. Також в донецький клуб сватають центрбека нероверді Джанмарко Феррарі і вінгера Жеремі Бога.

«Шахтар» завершив сезон без трофеїв, фінішувавши другим в УПЛ. «Сассуоло» в Серії А прийшов до фінішу на восьмій позиції.

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