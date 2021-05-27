Марченко не зміг пробитися до основної сітки Ролан Гаррос
Укрінформ
Перша «ракетка» України Ілля Марченко зачохлив ракетку після фіналу кваліфікації другого в сезоні турніру серії Grand Slam - Відкритого чемпіонату Франції (Ролан Гаррос) в Парижі.
За вихід до основної сітки Ролан Гаррос Марченко поступився голландцю Ботіку ван де Зандшульпу - 1:6, 2:6, передає Укрінформ.
Марченко вдесяте грав на турнірі в Парижі. Чотири рази Ілля виступав в основній сітці, але жодного разу не зумів пройти до другого кола змагань.
Нагадаємо, Відкритий чемпіонат Франції-2021 пройде з 30 травня по 13 червня.
Фото: Getty Images.