Марченко не зміг пробитися до основної сітки Ролан Гаррос

Перша «ракетка» України Ілля Марченко зачохлив ракетку після фіналу кваліфікації другого в сезоні турніру серії Grand Slam - Відкритого чемпіонату Франції (Ролан Гаррос) в Парижі.

За вихід до основної сітки Ролан Гаррос Марченко поступився голландцю Ботіку ван де Зандшульпу - 1:6, 2:6, передає Укрінформ.

Марченко вдесяте грав на турнірі в Парижі. Чотири рази Ілля виступав в основній сітці, але жодного разу не зумів пройти до другого кола змагань.

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Нагадаємо, Відкритий чемпіонат Франції-2021 пройде з 30 травня по 13 червня.

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