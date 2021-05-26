Марченко обіграв росіянина Кузнєцова на шляху до фіналу кваліфікації Ролан Гаррос

Марченко обіграв росіянина Кузнєцова на шляху до фіналу кваліфікації Ролан Гаррос

Укрінформ
Український тенісист Ілля Марченко став учасником фіналу кваліфікації другого в сезоні турніру серії Grand Slam - Відкритого чемпіонату Франції (Ролан Гаррос) в Парижі.

У другому колі відбору Марченко здобув вольову перемогу над росіянином Андрієм Кузнєцовим - 3:6, 6:4, 6:3, передає Укрінформ.

За вихід до основної сітки Ролан Гаррос Марченко зіграє проти голландця Ботіка ван де Зандшульпа, який у паралельному матчі залишив за бортом турніру француза Мануеля Гінара - 6:3, 6:2.

Читайте також: Калініна вийшла у фінал кваліфікації Ролан Гаррос

Нагадаємо, Відкритий чемпіонат Франції пройде з 30 травня по 13 червня.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-