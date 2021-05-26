Марченко обіграв росіянина Кузнєцова на шляху до фіналу кваліфікації Ролан Гаррос
Укрінформ
Український тенісист Ілля Марченко став учасником фіналу кваліфікації другого в сезоні турніру серії Grand Slam - Відкритого чемпіонату Франції (Ролан Гаррос) в Парижі.
У другому колі відбору Марченко здобув вольову перемогу над росіянином Андрієм Кузнєцовим - 3:6, 6:4, 6:3, передає Укрінформ.
За вихід до основної сітки Ролан Гаррос Марченко зіграє проти голландця Ботіка ван де Зандшульпа, який у паралельному матчі залишив за бортом турніру француза Мануеля Гінара - 6:3, 6:2.
Нагадаємо, Відкритий чемпіонат Франції пройде з 30 травня по 13 червня.