Калініна вийшла у фінал кваліфікації Ролан Гаррос

Калініна вийшла у фінал кваліфікації Ролан Гаррос

Укрінформ
Українка Ангеліна Калініна пробилася у фінал кваліфікації другого в сезоні турніру серії Grand Slam - Відкритого чемпіонату Франції з тенісу (Ролан Гаррос) в Парижі.

У другому колі відбору Калініна обіграла француженку Луа Буассон - 6:4, 6:3, передає Укрінформ.

За вихід до основної сітки Ролан Гаррос Калініна зустрінеться з переможницею протистояння Жаклін Адіна Крістіан (Румунія) - Маяр Шериф (Єгипет).

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Нагадаємо, Відкритий чемпіонат Франції пройде з 30 травня по 13 червня.

Фото - ФТУ.

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