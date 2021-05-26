Калініна вийшла у фінал кваліфікації Ролан Гаррос
Укрінформ
Українка Ангеліна Калініна пробилася у фінал кваліфікації другого в сезоні турніру серії Grand Slam - Відкритого чемпіонату Франції з тенісу (Ролан Гаррос) в Парижі.
У другому колі відбору Калініна обіграла француженку Луа Буассон - 6:4, 6:3, передає Укрінформ.
За вихід до основної сітки Ролан Гаррос Калініна зустрінеться з переможницею протистояння Жаклін Адіна Крістіан (Румунія) - Маяр Шериф (Єгипет).
Нагадаємо, Відкритий чемпіонат Франції пройде з 30 травня по 13 червня.
Фото - ФТУ.