Цуренко пробилася на тай-брейку до другого кола кваліфікації Ролан Гаррос

Українка Леся Цуренко подолала стартовий бар'єр кваліфікації другого в сезоні турніру серії Grand Slam - Відкритого чемпіонату Франції з тенісу (Ролан Гаррос) у Парижі.

За вихід до другого кола відбору Цуренко у трьох сетах змусила капітулювати на тай-брейку американку Даніель Лао - 6:1, 4:6, 7:6 (7:0), передає Укрінформ.

Путівку у фінал кваліфікації Ролан Гаррос Цуренко розіграє з Магдаленою Френх з Польщі, яка на старті здобула вольову перемогу над хорваткою Терезою Мрдежу - 6:7 (4:7), 6:1, 7:6 (7:3).

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Нагадаємо, Відкритий чемпіонат Франції пройде з 30 травня по 13 червня.

Фото: btu.org.ua.