Завацька розіграє путівку у фінал кваліфікації Ролан Гаррос

Українка Катаріна Завацька упевнено розпочала виступ у кваліфікації другого в сезоні турніру серії Grand Slam - Відкритого чемпіонату Франції з тенісу (Ролан Гаррос) у Парижі.

У першому колі відбору Завацька завдала поразки Крістіні Букші з Іспанії - 6:2, 6:1, передає Укрінформ. Путівку у фінал кваліфікації Ролан Гаррос Завацька розіграє зі словачкою Крістіною Кучовою, яка у свою чергу обіграла Наталію Костич із Сербії - 6:3, 6:2. Читайте також: Стаховський вийшов до другого кола кваліфікації Ролан Гаррос Нагадаємо, Відкритий чемпіонат Франції пройде з 30 травня по 13 червня. Фото: tennisua.org.