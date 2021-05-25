Стаховський вийшов до другого кола кваліфікації Ролан Гаррос

Український тенісист Сергій Стаховський подолав стартовий раунд відбору другого в сезоні турніру серії Grand Slam - Відкритого чемпіонату Франції (Ролан Гаррос) у Парижі.

У першому колі змагань Стаховський здобув перемогу над португальцем Жоао Домінгесом - 7:5, 6:4, передає Укрінформ.

Путівку у фінал кваліфікації Ролан Гаррос Стаховський розіграє з японцем Таро Даніелем, який у свою чергу взяв гору над італійцем Паоло Лоренці - 6:3, 6:4.

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Нагадаємо, турнір в основній сітці Відкритого чемпіонату Франції пройде з 30 травня по 13 червня.

Фото: btu.org.ua.