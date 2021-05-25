Стаховський вийшов до другого кола кваліфікації Ролан Гаррос
Укрінформ
Український тенісист Сергій Стаховський подолав стартовий раунд відбору другого в сезоні турніру серії Grand Slam - Відкритого чемпіонату Франції (Ролан Гаррос) у Парижі.
У першому колі змагань Стаховський здобув перемогу над португальцем Жоао Домінгесом - 7:5, 6:4, передає Укрінформ.
Путівку у фінал кваліфікації Ролан Гаррос Стаховський розіграє з японцем Таро Даніелем, який у свою чергу взяв гору над італійцем Паоло Лоренці - 6:3, 6:4.
Нагадаємо, турнір в основній сітці Відкритого чемпіонату Франції пройде з 30 травня по 13 червня.
Фото: btu.org.ua.