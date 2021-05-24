Бондаренко програла на старті кваліфікації Ролан Гаррос
Укрінформ
Українка Катерина Бондаренко не змогла пробитися до другого кола кваліфікації другого в сезоні турніру серії Grand Slam - Відкритого чемпіонату Франції з тенісу (Ролан Гаррос).
На старті відбіркових змагань Бондаренко поступилася грузинці Маріам Болквадзе - 4:6, 3:6, передає Укрінформ.
У жіночій кваліфікації Ролан Гаррос також виступлять українки Катаріна Завацька, Ангеліна Калініна, Леся Цуренко і Дар'я Снігур.
Турнір в основній сітці Відкритого чемпіонату Франції пройде в Парижі з 30 травня по 13 червня.
Фото: Getty Images.