Бондаренко програла на старті кваліфікації Ролан Гаррос

Українка Катерина Бондаренко не змогла пробитися до другого кола кваліфікації другого в сезоні турніру серії Grand Slam - Відкритого чемпіонату Франції з тенісу (Ролан Гаррос).

На старті відбіркових змагань Бондаренко поступилася грузинці Маріам Болквадзе - 4:6, 3:6, передає Укрінформ. У жіночій кваліфікації Ролан Гаррос також виступлять українки Катаріна Завацька, Ангеліна Калініна, Леся Цуренко і Дар'я Снігур. Читайте також: Українські тенісисти отримали суперників у кваліфікації Ролан Гаррос Турнір в основній сітці Відкритого чемпіонату Франції пройде в Парижі з 30 травня по 13 червня. Фото: Getty Images.