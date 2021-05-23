Українські тенісисти отримали суперників у кваліфікації Ролан Гаррос

Відбулося жеребкування в кваліфікаційній сітці другого в сезоні турніру серії Grand Slam - Відкритого чемпіонату Франції з тенісу (Ролан Гаррос).

У чоловічій сітці відбору українці Ілля Марченко (№162 світового рейтингу) і Сергій Стаховський (№209) зіграють на старті проти Брейді Шнура з Канади (№219) і португальця Жоао Домінгеса (№226) відповідно, повідомляє Укрінформ.

У жіночій кваліфікації посіяна під 21-м номером Катаріна Завацька (№130) зустрінеться з Крістіною Букшею з Іспанії (№172), Ангеліна Калініна (№140) отримала 29-й номер посіву і в першому раунді зіграє проти росіянки Марини Мельникової (№183), 30-а сіяна Леся Цуренко (№141) зустрінеться з американкою Даніель Лао (№217), Дар'я Снігур (№207) зіграє проти посіяної під 9-м номером італійки Елізабетти Коччаретто (№112), а Катерина Бондаренко (№226) зійдеться з грузинкою Маріам Болквадзе (№221).

Нагадаємо, кваліфікація Ролан Гаррос почнеться в Парижі 24 травня, турнір в основній сітці Відкритого чемпіонату Франції пройде з 30 травня по 13 червня.