Третя «ракетка» світу не виступить на Ролан Гаррос-2021

Румунська тенісистка Сімона Халеп пропустить другий в сезоні турнір серії Grand Slam - Відкритий чемпіонат Франції (Ролан Гаррос), який пройде в Парижі з 30 травня по 13 червня.

За інформацією BTU, минулого тижня третя «ракетка» світу отримала пошкодження під час матчу другого кола на турнірі в Римі, передає Укрінформ.

Після обстеження Халеп повідомила, що це невеликий надрив литкового м'яза лівої ноги. Поки невідомо, коли Симона зможе повернутися до змагань.

Халеп ставала переможницею Відкритого чепіонатов Франції в 2018 році. Минулого сезону тенісистка дійшла до четвертого кола, поступившись майбутній чемпіонці Ізі Швентек з Польщі.

Фото: Getty Images.