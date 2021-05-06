У відборі «Ролан Гаррос» зіграють восьмеро представників України

30 травня у Парижі стартує другий у сезоні тенісний турнір Grand Slam - Відкритий чемпіонат Франції.

Як повідомляє Тенісний портал України, у кваліфікації заявлені восьмеро представників нашої країни, передає Укрінформ. https://tennisua.org/rolan-garros-v-kvalifikaczii-zayavleny-vosem-predstavitelej-ukrainy/

У чоловічому одиночному розряді виступлять Ілля Марченко та Сергій Стаховський, у жіночому - Катаріна Завацька, Катерина Козлова, Леся Цуренко, Ангеліна Калініна, Дар'я Снігур та Катерина Бондаренко.

Кваліфікаційний турнір пройде 24-28 травня.

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В основній сітці "Ролан Гаррос" планують виступити українки Еліна Світоліна, Даяна Ястремська та Марта Костюк. Участь Ястремської залежить від того, наскільки швидко вирішиться питання про підозру її у вживанні допінгу.

На фото: Катерина Козлова/tennisua.org.