Українка Позніхіренко успішно виступає на турнірі ITF в Еквадорі
Укрінформ
Українська тенісистка Ганна Позніхіренко виграла дві стартові зустрічі на турнірі ITF у місті Салінас (Еквадор) із призовим фондом 25 тис дол.
В одиночному розряді киянка у першому колі обіграла посіяну під п'ятим номером латвійську тенісистку Діану Марцинкевич - 2:6, 6:2, 6:2, передає Укрінформ.
Наступною суперницею Ганни стане представниця Мексики Вікторія Родрігес.
У парній сітці Позніхіренко разом із Марцинкевич перемогла дует Андреа Гаміс (Венесуела)/Анастасія Нефедова (США) - 6:4, 3:6, 10:2.
У чвертьфіналу Ганна і Діана зіграють проти пари Жаклін Кабай Авад (Швеція)/Франсішка Жорже (Португалія).
Фото: tennisua.org.