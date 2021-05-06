Українка Позніхіренко успішно виступає на турнірі ITF в Еквадорі

Українська тенісистка Ганна Позніхіренко виграла дві стартові зустрічі на турнірі ITF у місті Салінас (Еквадор) із призовим фондом 25 тис дол.

В одиночному розряді киянка у першому колі обіграла посіяну під п'ятим номером латвійську тенісистку Діану Марцинкевич - 2:6, 6:2, 6:2, передає Укрінформ. Наступною суперницею Ганни стане представниця Мексики Вікторія Родрігес. У парній сітці Позніхіренко разом із Марцинкевич перемогла дует Андреа Гаміс (Венесуела)/Анастасія Нефедова (США) - 6:4, 3:6, 10:2. Читайте також: Молчанов зіграє проти Стаховського у парному чвертьфіналі турніру у Празі У чвертьфіналу Ганна і Діана зіграють проти пари Жаклін Кабай Авад (Швеція)/Франсішка Жорже (Португалія). Фото: tennisua.org.