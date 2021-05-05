Молчанов зіграє проти Стаховського у парному чвертьфіналі турніру у Празі

Українсько-казахстанська тенісна пара Денис Молчанов/Олександр Недовєсов виграла у середу матч першого кола турніра ATP Challenger Tour в столиці Чехії з призовим фондом 44 тис 820 євро.

Молчанов і Недовєсов перемогли дует Оскар Отте (Німеччина)/Таллон Грікспур (Нідерланди) - 6:4, 6:4, передає Укрінформ. Тенісисти провели на корті 1 годину 5 хвилин. Читайте також: Стаховський обіграв казаха Попка в першому раунді турніру в Празі В 1/4 фіналу суперниками Дениса і Олександра буде тандем Сергій Стаховський (Україна)/Марк Полманс (Австралія), який раніше за 1 годину 15 хвилин обіграв казахстансько-білоруську пару Денис Істомін/Андрій Василевський - 6:4, 2:6, 10:7. Фото: btu.org.