Стаховський обіграв казаха Попко в першому раунді турніру в Празі

Його наступний опонент - індієць Суміт Нагал.

Український тенісист Сергій Стаховський переміг Дмитра Попко з Казахстану на старті челленджера в столиці Чехії Празі, повідомляє Укрінформ. У наступному раунді він зустрінеться з Сумітом Нагалом з Індії.

Матч між українцем і казахстанцем тривав годину і 11 хвилин. Стаховський виграв перший сет з рахунком 6:3, а в другій партії був сильнішим в два гейми - 6:4.

Раніше Сергій пройшов кваліфікацію турніру в Празі, обігравши чеха Петра Войтека (6:3, 6:7 (4), 7:5) і Дениса Істоміна з Узбекистану (7:6 (1), 6:1).

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Нагадаємо, в першому колі челленджера в Чехії виступав і Ілля Марченко, який сьогодні програв місцевому тенісистові Віту Коприва (2:6, 7:6 (4), 6:7 (6)).

Фото: instagram.com