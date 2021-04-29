Стартував продаж книги футбольного тренера Андрія Шевченка

Стартував продаж книги головного тренера збірної України з футболу Андрія Шевченка італійською мовою Forza gentile. La mia vita, il mio calcio ("Спокійна сила. Моє життя, мій футбол").

Її можна купити в італійських книжкових магазинах та в інтернеті, повідомляє Шевченко на сторінці у Twitter.

На Amazon книга коштує 17,1 євро, доставка безкоштовна. Також її можна прочитати у додатку Amazon за 9,99 євро.

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Над автобіографічним твором Андрій Шевченко працював у співавторстві з італійським жунралістом і письменником Алессандро Альчато, який також допомагав у написанні книги футболіста і тренера Андреа Пірло "Думаю - отже, граю!"

Фото: twitter.com/jksheva7.