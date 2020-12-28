Томаш Кендзьора найбільше зіграв за «Динамо» 2020 року

Томаш Кендзьора найбільше зіграв за «Динамо» 2020 року

Укрінформ
Польський футбольний легіонер київського "Динамо" Томаш Кендзьора найбільше зіграв за український клуб за підсумками календарного 2020 року.

26-річний захисник не був задіяний лише в одному із 40 матчів, які "Динамо" провело у трьох турнірах - у півфіналі Кубка України-2019/2020 проти "Миная" (2:0), повідомляє пресслужба киян. 

За кількістю зіграних хвилин Кендзьора став найкращим не лише в "Динамо", але й серед усіх футболістів української Прем'єр-ліги, а також увійшов до рейтингу польових гравців світу, які провели найбільшу кількість хвилин на полі в році, що минає.

Динамівець зіграв у 2020 році 3726 хвилин у всіх офіційних матчах, включаючи ігри за національну збірну Польщі. За цим показником Кендзьора ділить 66-те місце у міжнародному рейтингу CIES з хавбеком "Манчестер Сіті" Родрі.

Читайте також: Клубний рейтинг УЄФА усіх часів: «Реал» - лідер, «Динамо» на 11 місці

Зазначимо, що у попередні роки Томаш також був "залізним" гравцем основного складу українського клубу й отримував не менше ігрового часу. Найбільш насиченим для нього в "Динамо" став 2018-й - 45 матчів.

Фото: fcdynamo.kiev.ua.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-