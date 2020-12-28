Томаш Кендзьора найбільше зіграв за «Динамо» 2020 року
26-річний захисник не був задіяний лише в одному із 40 матчів, які "Динамо" провело у трьох турнірах - у півфіналі Кубка України-2019/2020 проти "Миная" (2:0), повідомляє пресслужба киян.
За кількістю зіграних хвилин Кендзьора став найкращим не лише в "Динамо", але й серед усіх футболістів української Прем'єр-ліги, а також увійшов до рейтингу польових гравців світу, які провели найбільшу кількість хвилин на полі в році, що минає.
Динамівець зіграв у 2020 році 3726 хвилин у всіх офіційних матчах, включаючи ігри за національну збірну Польщі. За цим показником Кендзьора ділить 66-те місце у міжнародному рейтингу CIES з хавбеком "Манчестер Сіті" Родрі.
Зазначимо, що у попередні роки Томаш також був "залізним" гравцем основного складу українського клубу й отримував не менше ігрового часу. Найбільш насиченим для нього в "Динамо" став 2018-й - 45 матчів.
Фото: fcdynamo.kiev.ua.