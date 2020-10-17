Стаховський, Марченко і Молчанов зіграють на турнірі АТР у Стамбулі

Провідні українські тенісисти Сергій Стаховський, Ілля Марченко та Денис Молчанов виступлять на турнірі ATP Challenger Tour в Стамбулі із призовим фондом 104 тис 160 дол.

Як повідомляє BTU, змагання пройдуть 19-25 жовтня, передає Укрінформ.

На Стаховського у першому раунді одиночного розряду очікує поєдинок проти Джея Кларка (№187 ATP) з Великої Британії, а Ілля Марченко зіграє проти словака Мартіна Кліжана (168).

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У парній сітці Стаховський виступить разом з Молчановим. У першому раунді український дует зустрінеться з четвертою сіяною парою Луїс Давід Мартінес (Венесуела)/Мігель Анхель Реєс-Варела (Мексика).

Фото: Claudio Gärtner.