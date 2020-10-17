Українка Завацька стартує у відборі турніру WTA Premier в Остраві

20-річна українська тенісистка Катаріна Завацька спробує пробитися до основної сітку турнніру серії WTA Premier J&T Banka Ostrava Open у чеському місті Острава.

У суботу в стартовому матчі кваліфікації уродженка Луцька (№117 WTA) зустрінеться з другою сіяною чешкою ​​Марією Боузковою (51), передає Укрінформ.

Як повідомлялося, в основній сітці цих змагань заявлені перша та друга "ракетки" України Еліна Світоліна (5) та Даяна Ястремська (29).

Читайте також: Організатори Вімблдона назвали сценарії проведення турніру 2021 року

Призовий фонд хардового турніру в Остраві становить 528 тис 500 дол.

Фото: j48tennis.net.