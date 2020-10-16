Організатори Вімблдона назвали сценарії проведення турніру 2021 року

Знаменитий Вімблдонський теннісіний турнір 2021 року може відбутися, і його організатори розглядають різні варіанти проаеденія змагань.

Як повідомляє BTU, пропонуються три основні сценарії, передає Укрінформ.

"Основний критерій формування цих сценаріїв - наявність уболівальників. Відповідно, турнір можуть провести з максимальною кількістю глядачів, за обмеженої кількості або взагалі без уболівальників. Організатори підкреслюють, що їхнє рішення залежатиме від рекомендацій місцевої влади", - зазначається у повідомленні.

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Всеанглійський клуб лаун-тенісу та крокету (AELTC) оголосив про продовження контракту зі спонсорами Rolex, Jaguar, IBM та іншими, а також про початок співпраці з компанією Sipsmith. Під час пандемії коронавирусу Вімблдон продовжує надавати підтримку нужденним і через власний благодійний фонд - забезпечує їх їжею, а фірмові рушники із символікою 2020 року Всеанглійський клуб надіслав до різних громадських організацій та медичних служб.

Фото: wimbledon.com.