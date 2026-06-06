Теніс. Марта Костюк виступить у Великій Британії, Ястремська та Снігур - у Нідерландах

Трав'яний сезон розпочинається у великому у тенісі, який підсумує Вімблдонський турнір (29 червня - 12 липня).

Напередодні третього у сезоні-2026 старту серії Grand Slam друга "ракетка" України Марта Костюк розпочне трав'яний тур у лондонському турнірі WTA 500 зустріччю з місцевою володаркою wild card - 17-річною Мікою Стойсавлевич, передає Укрінформ.

Костюк вперше зіграє на турнірі у Лондоні. Нагадаємо, що торік Марта брала участь у Берліні, Бад-Гомбурзі та на Вімблдоні, проте не виграла жодного матчу.

Додамо, що паралельно у нідерландському місті Гертогенбос виступлять дві українки: Даяна Ястремська у стартовому матчі зустрінеться з шостою сіяною чешкою Сарою Бейлек, а Дарія Снігур у першому колі зіграє проти володарки wild card та ексдругої "ракетки" світу Паули Бадоси з Іспанії.

Фото: ФТУ.