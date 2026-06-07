Футболісти збірної України сьогодні зіграють з Данією у товариському матчі
Укрінформ
У неділю, 7 червня, національна збірна України з футболу зустрінеться з командою Данії у другому матчі італійця Андреа Мальдери на посаді головного тренера «синьо-жовтих».
Товариський поєдинок на майже 4-тисячній Odense Isstadion в Оденсе розпочнеться о 19.30 за київським часом, передає Укрінформ.
Як повідомлялося, збірні України та Данії не змогли подолати кваліфікаційний раунд чемпіонату світу-2026 з футболу, який 11 червня - 19 липня прийматимуть Мексика, США та Канада.
Зазначимо, що у світовому рейтингу ФІФА Данія йде 20-ю, Україна - 32-ю.
Фото: smurfitwestrock.com.