Марченко зіграє в основній сітці турніру АТР у Німеччині

Український тенісист Ілля Марченко увійшов до числа учасників основної сітки турніру у німецькому місті Ізманінг із призовим фондом 43 тис євро.

Це стало відомо після того, як в цих змаганнях відмовилися брати участь італієць Лоренцо Музетті та іспанець Карлос Алькарас, повідомляє BTU.

Їхні місця зайняли Марченко та американець Себастьян Корда.

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Турнір в Ізманінгу Wolffkran Open пройдуть з 19-го по 25 жовтня. У ТОП-3 посіву змагань - Федеріко Дельбоніс (Аргентина), Яннік Ганфманн (Німеччина), Грегуар Баррере (Франція).

Фото: Biella Challenger.