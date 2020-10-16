Марченко зіграє в основній сітці турніру АТР у Німеччині
Укрінформ
Український тенісист Ілля Марченко увійшов до числа учасників основної сітки турніру у німецькому місті Ізманінг із призовим фондом 43 тис євро.
Це стало відомо після того, як в цих змаганнях відмовилися брати участь італієць Лоренцо Музетті та іспанець Карлос Алькарас, повідомляє BTU.
Їхні місця зайняли Марченко та американець Себастьян Корда.
Турнір в Ізманінгу Wolffkran Open пройдуть з 19-го по 25 жовтня. У ТОП-3 посіву змагань - Федеріко Дельбоніс (Аргентина), Яннік Ганфманн (Німеччина), Грегуар Баррере (Франція).
Фото: Biella Challenger.