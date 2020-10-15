Молчанов зупинився у парному чвертьфіналі турніру АТР у Лісабоні

Український тенісист Денис Молчанов не зміг у четверг вийти до півфіналу парної сітки турніру ATP Challenger Tour в Лісабоні (Португалія) із призовим фондом 44 тис 820 євро.

Киянин та Роберт Гелловей зі США поступилися дуету Роберто Сід (Домініканська Республіка)/Гонсалу Олівейра (Португалія) - 6:1, 3:6, 4:10, передає Укрінформ. Учасники чвертьфінального матчу провели на корті 1 годину 2 хвилини. У півфіналі Сід та Олівейра гратимуть з переможцями бразильського-португальського протистояння Орланду Луж/Жуан Менезеш - Нуну Боргеш/Франсіску Кабрал. Грунтові тенісні змагання Lisboa Belem Open триватимуть у столиці Португалії до 18 жовтня. Читайте також: Стаховський зіграє на турнірі АТР у Туреччині, Марченко - в Німеччині Як повідомлялося, в 1/8 фіналу дует Молчанов/Гелловей переміг братів Івана та Матея Сабанових з Хорватії - 6:3, 6:4. Фото: btu.org.ua.