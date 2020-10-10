Україна-Німеччина. Текстова трансляція

Онлайн-трансляція матчу Ліги націй УЄФА між футболістами національних збірних України та Німеччини.

Україна - Німеччина

0:0

10 жовтня 2020 року. Київ. НСК "Олімпійський". Початок матчу - о 21.45. Температура повітря +15С.

Ласкаво просимо на поєдинок третього туру Ліги націй УЄФА-2020/21, в якому зустрічаються національні збірні України та Німеччини.

Стартові склади:

Україна - Георгій Бущан, Едуард Соболь, Ілля Забарний, Сергій Сидорчук, Андрій Ярмоленко, Руслан Малиновський, Роман Яремчук, Віктор Циганков, Віталій Миколенко, Віктор Коваленко, Олександр Караваєв.

Головний тренер - Андрій Шевченко (Україна).

Німеччина - Мануель Нойєр, Гальстенберг, Гінтер, Йозуа Кімміх, Дракслер, Тоні Кроос, Клостерманн, Зюле, Серж Гнабрі, Рюдігер, Горецка.

Головний тренер - Йоахім Льов (Німеччина)

Арбітр - Орель Грінфельд (Ізраїль).

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У паралельному матчі групи 4 Ліги А в Мадриді зійдуться Іспанія та Швейцарія.

Нагадаємо, в стартовому поєдинку другого розіграшу Ліги націй УЄФА підопічні Андрія Шевченка здолали у Львові Швейцарію (2:1), але три дні потому програли в Іспанії (0:4).

Німеччина в свою чергу обидва вересневих матчі завершила внічию з однаковим рахунком 1:1. Команда Йоахіма Льова поділила очки вдома з іспанцями і на виїзді зі швейцарцями.

Турнірне становище після двох турів: Іспанія - 4 очки, Україна - 3, Німеччина - 2, Швейцарія - 1.

У шести матчах проти німців Україна жодного разу не перемагала, при цьому всі попередні зустрічі команд у Києві завершилися внічию: 0:0 (1997 - відбір чемпіонату світу-1998), 1:1 (2001 - відбір чемпіонату світу-2002) і 3:3 (2011 - товариський поєдинок перед Євро-2012).

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Востаннє команди зустрічалися у фінальній стадії чемпіонату Європи-2016 у Франції. У матчі першого туру групового етапу в Ліллі Німеччина перемогла 2:0.

Відзначимо, що Україна не програє вдома вже десять матчів поспіль (9 перемог при 1 нічиїй).

Фото: football24.ua.