Збірна України зіграє проти Німеччини у жовтій формі
Укрінформ
На традиційній нараді були узгоджені кольори екіпіровок команд на футбольний матч Ліги націй між збірними України та Німеччини.
Гравці української національної збірної на поле вийдуть у жовтому комплекті форми (голкіпер зіграє у салатовому), повідомляє пресслужба УАФ.
Команда Німеччини проведе поєдинок в білих футболках і чорних трусах (воротар - у червоному).
Зустріч пройде 10 жовтня у столиці України на НСК "Олімпійський". Початок матчу - о 21.45.
Фото: uaf.уа.