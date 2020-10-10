Збірна України зіграє проти Німеччини у жовтій формі

На традиційній нараді були узгоджені кольори екіпіровок команд на футбольний матч Ліги націй між збірними України та Німеччини.

Гравці української національної збірної на поле вийдуть у жовтому комплекті форми (голкіпер зіграє у салатовому), повідомляє пресслужба УАФ. Команда Німеччини проведе поєдинок в білих футболках і чорних трусах (воротар - у червоному). Читайте також: Стала відома заявка збірної України на матч проти Німеччини Зустріч пройде 10 жовтня у столиці України на НСК "Олімпійський". Початок матчу - о 21.45. Фото: uaf.уа.