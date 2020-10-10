Стала відома заявка збірної України на матч проти Німеччини

Після матчу з Францією до збірної приєдналися гравці «Шахтаря» - Валерій Бондар, Марлос і Віктор Коваленко та воротар «Ворскли» Дмитро Різник.

Збірна України представила заявку на матч проти Німеччини в Лізі націй, повідомляє сайт УАФ. Читайте також: Сидорчук і Караваєв зіграють проти Німеччини – Шевченко Воротарі: 1.Георгій Бущан, 12.Микита Шевченко, 23.Дмитро Різник Захисники: 2.Едуард Соболь, 3.Ігор Пластун, 4.Ілля Забарний, 6.Євген Чеберко, 13.Юхим Конопля, 16.Віталій Миколенко, 18.Богдан Михайличенко, 21.Олександр Караваєв Півзахисники: 5.Сергій Сидорчук, 7.Андрій Ярмоленко, 8.Руслан Малиновський, 10.Микола Шапаренко, 11.Марлос, 14.Ігор Харатін, 15.Віктор Циганков, 17.Володимир Шепелєв, 19.Євген Макаренко, 20.Віктор Коваленко, 22.Олександр Зубков Нападники: 9.Роман Яремчук. Читайте також: Андрій Шевченко: Прийшли результати тестів, ніхто зі збірної не випадає Захисник Валерій Бондар та хавбек Роман Безус опинилися поза заявкою на матч. Обидва гравці перебувають в розташуванні збірної. Матч Україна - Німеччина відбудеться 10 жовтня в Києві. Початок - о 21:45.