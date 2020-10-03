«Зоря» стартує в Лізі Європи матчем проти «Лестера»

Суперники українського клубу – англійський «Лестер», португальська «Брага» і грецький АЕК.

Став відомий календар «Зорі» на груповому етапі Ліги Європи. Луганчани стартують на виїзді з англійським «Лестером», а в останньому турі зіграють в гостях у португальської «Браги», повідомляє Укрінформ.

1-й тур. 22 жовтня. 22:00. «Лестер» - «Зоря»

2-й тур. 29 жовтня. 19:55. «Зоря» - «Брага»

3-й тур. 5 листопада. 22:00. «Зоря» - АЕК

4-й тур. 26 листопада. 19:55. АЕК - «Зоря»

5-й тур. 3 грудня. 19:55. «Зоря» - «Лестер»

6-й тур. 10 грудня. 22:00. «Брага» - «Зоря».

«Зоря» - єдиний представник України в Лізі Європи. «Десна» і «Колос» вилетіли з кваліфікації на етапі третього раунду.

Як повідомляв Укрінформ, «Динамо» і «Шахтар» також дізналися розклад своїх матчів в групі Ліги чемпіонів.