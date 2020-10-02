Визначилися суперники "Зорі" у Лізі Європи УЄФА

Український футбольний клуб "Зоря" (Луганськ) отримав суперників у груповому турнірі Ліги Європи УЄФА.

За підсумками жеребкування, яке відбулося в п'ятницю, 2 жовтня, в штаб-квартирі Європейського футбольного союзу (УЄФА) у Ньйоні (Швейцарія), "Зоря" гратиме у квартеті G з португальською "Брагою", англійським "Лестером" та грецьким АЕКом, повідомляє Укрінформ.

На груповій стадії Ліги Європи команди зіграють у два кола. Матчі заплановані на 22 та 29 жовтня, 5 і 26 листопада, 3 та 10 грудня. По дві кращі команди з кожної групи вийдуть до 1/16 фіналу, ця стадія розпочнеться в лютому 2021 року. Жеребкування 1/16 фіналу пройде 14 грудня. У плей-офф Ліги Європи також зіграють вісім команд, які посядуть треті місця в групах Ліги чемпіонів.

Результати жеребкування:

група А - "Рома" (Італія), "Янг Бойз" (Швейфцарія), "Клуж" (Румунія), ЦСКА (Софія, Болгарія);

група В - "Арсенал" (Англія), "Рапід" (Відень, Австрія), "Мольде" (Норвегія), "Дандолк" (Ірландія);

група С - "Баєр" (Німеччина), "Славія" (Чехія), "Хапоель" (Беер-Шева, Ізраїль), "Ніцца" (Франція);

група D - "Бенфіка" (Португалія), "Стандард" (Бельгія), "Рейнджерс" (Шотландія), "Лех" (Польща);

група Е - ПСВ "Ейндховен" (Голландія), ПАОК (Греція), "Гранада" (Іспанія), "Омонія" (Кіпр);

група F - "Наполі" (Італія), "Реал Сосьєдад" (Іспанія), АЗ "Алкмаар" (Голландія), "Рієка" (Хорватія);

група G - "Брага" (Португалія), "Лестер" (Англія), АЕК (Греція), "Зоря" (Луганськ, Україна);

група Н - "Селтік" (Шотландія), "Спарта" (Чехія), "Мілан" (Італія), "Лілль" (Франція);

група I - "Вільярреал" (Іспанія), "Карабах" (Азербайджан), "Маккабі" (Тель-Авів, Ізраїль), "Сівваспор" (Туреччина);

група J - "Тоттенгем" (Англія), "Лудогорець" (Болгарія), ЛАСК (Австрія), "Антверпен" (Бельгія);

група K - ЦСКА (Росія), "Динамо" (Загреб, Хорватія), "Феєноорд" (Голландія), "Вольфсбер" (Австрія);

група L - "Гент" (Бельгія), "Црвена Звезда" (Сербія), "Гоффенгайм" (Німеччина), "Слован" (Словаччина).

Фінал Ліги Європи відбудеться 26 травня у Гданську (Польща).