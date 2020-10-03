Визначився розклад матчів

Визначився розклад матчів "Шахтаря" і "Динамо" в Лізі чемпіонів УЄФА

Укрінформ
Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) затвердив календар групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2020/21.

Як повідомляв Укрінформ, донецький "Шахтар" у квартеті В складе компанію "Реалу" (Мадрид, Іспанія), "Інтеру" (Мілан, Італія) та "Боруссії" (Менхенгладбах, Німеччина). Київське "Динамо" в групі G протистоятиме "Ювентусу" (Турин, Італія), "Барселоні" (Іспанія) та "Ференцварошу" (Будепашт, Угорщина).

Розклад матчів групи В Ліги чемпіонів:

1 тур, 21 жовтня:

"Реал" - "Шахтар"

"Інтер" - "Боруссія" М

2 тур, 27 жовтня:

"Шахтар" - "Інтер"

"Боруссія" М - "Реал"

3 тур, 3 листопада:

"Шахтар" - "Боруссія" М

"Реал" - "Інтер"

4 тур, 25 листопада:

"Боруссія" М - "Шахтар"

"Інтер" - "Реал"

5 тур, 1 грудня:

"Шахтар" - "Реал"

"Боруссія" М - "Інтер"

6 тур, 9 грудня:

"Інтер" - "Шахтар"

"Реал" - "Боруссія" М.

Читайте також: Жеребкування Ліги чемпіонів УЄФА: "Шахтар" зіграє з "Реалом", "Динамо" - з "Барселоною"

Розклад матчів групи G Ліги чемпіонів:

1 тур, 20 жовтня:

"Динамо" - "Ювентус"

"Барселона" - "Ференцварош"

2 тур, 28 жовтня:

"Ференцварош" - "Динамо"

"Ювентус" - "Барселона"

3 тур, 4 листопада:

"Барселона" - "Динамо"

"Ференцварош" - "Ювентус"

4 тур, 24 листопада:

"Динамо" - "Барселона"

"Ювентус" - "Ференцварош"

5 тур, 2 грудня:

"Ювентус" - "Динамо"

"Ференцварош" - "Барселона"

6 тур, 8 грудня:

"Динамо" - "Ференцварош"

"Барселона" - "Ювентус".

Календар плей-офф Ліги чемпіонів-2020/2021.

1/8 фіналу

Жеребкування - 14 грудня 2020 року.

Перші матчі - 16/17 та 23/24 лютого 2021 року.

Матчі-відповіді - 9/10 та 16/17 березня 2021 року.

1/4 фіналу

Жеребкування - 19 березня 2021 року.

Перші матчі - 6/7 квітня 2021 року.

Матчі-відповіді - 13/14 квітня 2021 року.

1/2 фіналу

Жеребкування - 19 березня 2021 року.

Перші матчі - 27/28 квітня 2021 року.

Матчі-відповіді - 4/5 травня 2021 року.

Фінал - 29 травня 2021 року. Стамбул (Туреччина). Олімпійський стадіон.

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