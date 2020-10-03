Визначився розклад матчів "Шахтаря" і "Динамо" в Лізі чемпіонів УЄФА
Як повідомляв Укрінформ, донецький "Шахтар" у квартеті В складе компанію "Реалу" (Мадрид, Іспанія), "Інтеру" (Мілан, Італія) та "Боруссії" (Менхенгладбах, Німеччина). Київське "Динамо" в групі G протистоятиме "Ювентусу" (Турин, Італія), "Барселоні" (Іспанія) та "Ференцварошу" (Будепашт, Угорщина).
Розклад матчів групи В Ліги чемпіонів:
1 тур, 21 жовтня:
"Реал" - "Шахтар"
"Інтер" - "Боруссія" М
2 тур, 27 жовтня:
"Шахтар" - "Інтер"
"Боруссія" М - "Реал"
3 тур, 3 листопада:
"Шахтар" - "Боруссія" М
"Реал" - "Інтер"
4 тур, 25 листопада:
"Боруссія" М - "Шахтар"
"Інтер" - "Реал"
5 тур, 1 грудня:
"Шахтар" - "Реал"
"Боруссія" М - "Інтер"
6 тур, 9 грудня:
"Інтер" - "Шахтар"
"Реал" - "Боруссія" М.
Розклад матчів групи G Ліги чемпіонів:
1 тур, 20 жовтня:
"Динамо" - "Ювентус"
"Барселона" - "Ференцварош"
2 тур, 28 жовтня:
"Ференцварош" - "Динамо"
"Ювентус" - "Барселона"
3 тур, 4 листопада:
"Барселона" - "Динамо"
"Ференцварош" - "Ювентус"
4 тур, 24 листопада:
"Динамо" - "Барселона"
"Ювентус" - "Ференцварош"
5 тур, 2 грудня:
"Ювентус" - "Динамо"
"Ференцварош" - "Барселона"
6 тур, 8 грудня:
"Динамо" - "Ференцварош"
"Барселона" - "Ювентус".
Календар плей-офф Ліги чемпіонів-2020/2021.
1/8 фіналу
Жеребкування - 14 грудня 2020 року.
Перші матчі - 16/17 та 23/24 лютого 2021 року.
Матчі-відповіді - 9/10 та 16/17 березня 2021 року.
1/4 фіналу
Жеребкування - 19 березня 2021 року.
Перші матчі - 6/7 квітня 2021 року.
Матчі-відповіді - 13/14 квітня 2021 року.
1/2 фіналу
Жеребкування - 19 березня 2021 року.
Перші матчі - 27/28 квітня 2021 року.
Матчі-відповіді - 4/5 травня 2021 року.
Фінал - 29 травня 2021 року. Стамбул (Туреччина). Олімпійський стадіон.