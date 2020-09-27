"Зоря" розгромила "Львів" у футбольній Прем'єр-лізі

Футболісти луганської "Зорі" з рахунком 5:0 упевнено обіграли на виїзді "Львів" у поєдинку четвертого туру чемпіонату України серед команд Прем'єр-ліги (УПЛ).

Першу перемогу у нинішньому сезоні УПЛ "Зорі" принесли голи Владлена Юрченка, який відзначився на 3-й хвилині, Артема Громова (5, 27) та Олександра Гладкого (33, 37), повідомляє Укрінформ.

"Львів" зазнав третьої поспіль поразки на старті національної першості.

На неділю, 27 вересня, також заплановані поєдинки донецького "Шахтаря" з донецьким "Олімпіком", чернігівської "Десни" з львівським "Рухом та ковалівського "Колоса" з "Інгульцем" із селища Петрове Кіровоградської області

Результати інших матчів туру:

"Минай" - "Динамо" (Київ) - 0:4

голи: Олександр Андрієвський (36-а хвилина), Віктор Циганков (41), Беньямін Вербич (59), Мислав Матич (69 - автогол).

"Ворскла" (Полтава) - "Маріуполь" - 0:0.

"Олександрія" - "Дніпро-1" - 4:1

голи: Денис Безбородько (3), Максим Третьяков (37, 60), Валерій Лучкевич (68) - Володимир Адамюк (78).

Турнірне становище: "Динамо" - 10 очок (після 4-х ігор), "Ворскла" - 10 (4), "Маріуполь" - 7 (4), "Олександрія" - 6 (4), "Колос" - 6 (3), "Олімпік" - 6 (3), "Шахтар" - 5 (3), "Десна" - 5 (3), "Зоря" - 4 (4), "Минай" - 3 (3), "Інгулець" - 2 (3), "Рух" - 1 (3), "Дніпро-1" - 1 (4), "Львів" - 0 (3).

Фото: ФК "Зоря".