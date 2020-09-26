"Олександрія" здобула в УПЛ упевнену перемогу над "Дніпром-1"

Футболісти "Олександрії" переграли у суботу "Дніпро-1" (4:1) у матчі четвертого туру чемпіонату України серед клубів Прем'єр-ліги.

М'ячі на стадіоні "Ніка" в Олександрії забили: Денис Безбородько (3-тя хвилина), Максим Третьяков (37, 60) та Валерій Лучкевич (68) - у господарів; Володимир Адамюк (78) - у гостей, передає Укрінформ.

Результати інших двох поєдинків стартового дня туру:

"Минай" - "Динамо" (Київ) - 0:4

Голи: Мислав Матич (69-та хвилина, автогол) - Олександр Андрієвський (36), Віктор Циганков (41), Беньямін Вебич (59)

На 15-й хвилині Вербич не реалізував пенальті

Вилучення: Дмитро Павліш ("Минай", 14);

"Ворскла" (Полтава) - "Маріуполь" - 0:0.

Вилучення: Микита Петерман ("Маріуполь, 90+6).

Завершиться 4-й тур у неділю, 27 вересня. Заплановані поєдинки "Львова" з луганською "Зорею" (початок о 14.00; транслюватиме телеканал "Футбол 1"), донецького "Шахтаря" з донецьким "Олімпіком" (17.00; "Футбол 1"), чернігівської "Десни" зі львівським "Рухом" (19.30; "Футбол 1") та ковалівського "Колоса" з "Інгульцем" із селища Петрове Кіровоградської області (19.30; "Футбол 2").

Турнірне становище: "Динамо" - 10 очок (після 4-х ігор), "Ворскла" - 10 (4), "Маріуполь" - 7 (4), "Олександрія" - 6 (4), "Колос" - 6 (3), "Олімпік" - 6 (3), "Шахтар" - 5 (3), "Десна" - 5 (3), "Минай" - 3 (3), "Інгулець" - 2 (3), "Зоря" - 1 (3), "Рух" - 1 (3), "Дніпро-1" - 1 (4), "Львів" - 0 (2).

Фото: scdnipro1.com.