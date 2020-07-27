Помер віцепрезидент Федерації лижного спорту України Володимир Малежик

Спортивна родина України зазнала важкої втрати.

На 71-у році пішов із життя почесний член Національного олімпійського комітету України, віцепрезидент Федерації лижного спорту країни Володимир Малежик, повідомляє пресслужба НОК.

Розпочавши свій шлях у лижних гонках, Володимир Малежик входив до складу молодіжної збірної команди України, був багаторазовим призером першостей України серед юнаків та юніорів, Кубка України тощо.

З 1999 року Володимир Малежик посідав посади начальника відділу, а з 2002-го по 2016 роки – головного спеціаліста відділу зимових видів спорту Міністерства України у справах сім ї, молоді та спорту.

Володимир Федорович мав звання заслуженого тренера України, відмінника фізичної культури та спорту СССР, заслуженого працівника фізичної культури і спорту, почесного члена НОК України.

Фото: www.sfu.org.ua.