Українець Хитров анонсував своє повернення на профі-ринг

Чемпіон світу з боксу серед аматорів у середній вазі 31-річний Євген Хитров, заявив, що не збирається завершувати професіональну кар'єру.

За словами спортсмена, який останній поєдинок провів у листопаді минулого року, перемігши технічним нокаутом Ернеста Амузу з Гани, він планує швидкий "камбек", хоча не розкрив подробиць, повідомляє Klitschko-brothers.com.

"Я повертаюся й не збираюся йти, ще зарано, - заявив Хитров, переможна серія якого нины налічує три бої.

Востаннє українець залишав ринг переможеним у травні 2018 року, поступившись рішенням суддів американцю Брендону Адамсу під час боксерського шоу The Contender.

Додамо, що загалом на профі-рингу на рахунку Євгена Хитрова 22 поєдинки - 20 перемог (17 дострокових) та 2 поразки.

Фото: klitschko-brothers.com.