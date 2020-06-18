Матч за Суперкубок УЄФА перенесли з Порту до Будапешта

Суперкубок УЄФА 2020 року розіграють на "Пушкаш Арені" в столиці Угорщини - Будапешті.

Матч відбудеться 24 вересня і розпочнеться о 22.00 за київським часом, повідомляє пресслужба Європейського футбольного союзу.

Щорічна зустріч переможців Ліги чемпіонів УЄФА і Ліги Європи УЄФА мала відбутися на стадіоні "Драгау" в Порту 12 серпня. Однак Виконком УЄФА оголосив про рішення провести її в Будапешті через пандемію COVID-19 і пов'язаного з цим перенесення єврокубкових фіналів сезону 2019/20. Зокрема, заключні стадії Ліги чемпіонів прийматиме Португалія.

Наступні матчі за Суперкубок УЄФА пройдуть у відповідності з початковим планом - в Белфасті (2021), Гельсінкі (2022) і Казані (2023).

Нагадаємо, минулого сезону володарем Суперкубка УЄФА став "Ліверпуль", який в статусі переможця Ліги чемпіонів в серії пенальті обіграв лондонський "Челсі" (2:2, пен. 5:4).

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Відзначимо, що матчі за Суперкубок УЄФА проводяться з 1973 року. Тричі їх учасниками були українські клуби. У 1975 році почесний трофей завоювало київське "Динамо", обігравши мюнхенську "Баварію" (1:0, 2:0). У 1986 році "біло-сині" поступилися "Стяуа" з Бухареста (0:1), а в 2007-му донецький "Шахтар" у додатковий час пропустив єдиний м'яч від "Барселони".